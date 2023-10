Lavori in corso sull’acquedotto Voltano: disservizi idrici in alcune zone

Guasto sulla condotta Voltano che attraversa contrada Solfara (territorio di Raffadali): via ai lavori ma anche limitazioni alla fornitura alle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto. Lo comunica Aica.

Cominceranno invece mercoledì mattina gli interventi di riparazione alla condotta dell’acquedotto Tre Sorgenti e, per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà sospesa la fornitura idrica ai comuni di Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto, Palma di Montechiaro e alle utenze servite dal Voltano con conseguenti limitazioni al servizio di distribuzione. Al termine dei lavori, sarà riattivato l’esercizio dell’acquedotto ma, anche in questo caso, la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.