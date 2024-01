Agricoltori in ginocchio a causa della siccità, Sammartino: "Regione al lavoro"

Imprenditori agricoli sul piede di guerra a causa della siccità, dalla Regione arriva un impegno concreto per rifornire la diga Castello.

L'annuncio arriva dall'assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino. "In sinergia con tutti gli uffici regionali competenti - dice -, da tempo l'assessorato all'Agricoltura monitora costantemente le problematiche connesse alla siccità. La totale assenza delle precipitazioni autunnali e la scarsità delle piogge nella prima parte della stagione invernale, che hanno determinato bassissimi volumi di invaso nelle dighe siciliane con necessità di razionamenti dei prelievi anche per uso potabile, sono motivo di preoccupazione per i nostri agricoltori".

Per questo lo scorso 15 gennaio, l'assessore attraverso il commissario straordinario del Consorzio di bonifica 3 Agrigento, Baldassarre Giarraputo, ha chiesto all’Enel e all’Autorità di bacino l’attivazione delle procedure per il trasferimento di acqua dalle dighe Prizzi e Gammauta verso la diga Castello, anche se questa operazione dovrà attendere che le piogge lo consentiranno.

A lanciare un appello era stato stamattina il deputato Dc Carmelo Pace.