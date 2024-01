Siccità e produzioni agricole della provincia a rischio. Pace: "Convocare al più presto una riunione operativa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"La produzione delle arance di Ribera della pesca dí Bivona e non solo sono a rischio a causa della mancanza di acqua. Una problematica, quella della siccità, ricorrente in tutta la Sicilia e che nell'Agrigentino colpisce uno dei prodotti Dop dell'Isola". È l'allarme lanciato dal capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace, che chiede all'assessore regionale all'Agricoltura un immediato intervento attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico.

"L’agricoltura del territorio è servita dalla diga di Castello che, a corto di acqua a causa delle continue perdite e delle scarse piogge, potrebbe essere rifornita, per caduta, dalle risorse idriche della Gammauta. Il problema è che per attivare questa bretella occorrono alcune autorizzazioni. Chiedo pertanto all'assessore di attivarsi convocando una riunione operativa, che metta insieme Consorzio di bonifica, Enel (che gestisce la diga Gammauta), Servizio dighe e Autorità di bacino, per trovare in breve tempo una soluzione. Se non si interverrà per tempo - conclude l'On. Pace -, l’agricoltura riberese, fra cui la produzione di arance, rischia il collasso".