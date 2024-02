"Hanno aggredito il 59enne che li ha rimproverati perché in auto scorrazzavano fra i viali di villa Bonfiglio": identificati i 5 giovani

Sono stati identificati. E adesso, se verrà formalizzata una querela di parte, rischiano una denuncia alla procura. Si tratta dei 5 giovani - 3 uomini e due donne - che "punito" il 59enne che li aveva richiamati perché gironzolavano su un'autovettura lungo i viali della villa Bonfiglio.

Ad identificare i 5, tutti agrigentini, che sono stati già ascoltanti, sono stati i carabinieri. I ragazzi, a quanto pare, avrebbero raccontato un'altra versione: hanno sostenuto di essersi difesi dopo che il 59enne avrebbe sferrato un pugno ad uno dei ragazzi.

Il 59enne che, fra i viali della villa del viale Della Vittoria, stava semplicemente facendo 4 passi, per sgranchirsi, ha invece riferito, e fin dal primissimo momento, d'essere stato picchiato perché aveva richiamato i giovani che in auto scorrazzavano a villa Bonfiglio. Al momento, ma c'è ancora tanto tempo a disposizione, l'agrigentino non ha ancora formalizzato nessuna querela di parte, neanche a carico di ignoti.