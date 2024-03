Acqua, Agrigento è al terzo posto in Sicilia per la bolletta più cara e al quarto per dispersione idrica

Agrigento, a livello comunale, con il 50,6%, è al quarto posto, dopo Siracusa (67,7%), Messina (52,4%) e Catania (51,3%). Così come lo è anche a livello provinciale con il 49,2% di dispersione idrica, preceduta dal Ragusano (63%), Siracusano (60%) e Catanese (55,4%). La spesa media per il 2023, con un'ipotesi di 3 persone con un consumo annuo di 182 metri cubi, è di 569 euro, con un 7,5% in più rispetto al 2022 e 19,1% rispetto al 2019. Spesa che scende a 425 euro per un consumo annuo di 150 metri cubi. Ed in questo caso, Agrigento è dietro Enna (766 euro per 182 metri cubi) e Caltanissetta (683 per 182 metri cubi).

Costi e bollette

494 euro è la cifra spesa per la bolletta idrica da una famiglia siciliana nel 2023 (la media nazionale è pari a 478 euro). E l'aumento, sempre in media, è del 6,7% rispetto al 2022 e del 17,1% negli ultimi 5 anni.

La Toscana è la regione più costosa (con 732 euro), con ben 8 suoi capoluoghi nella top ten delle province più care; il Molise la più economica (226 euro). Notevoli - tornando alla Sicilia - le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia: si passa dai 766 euro di Enna ai 321 euro di Catania.

La fotografia emerge dal XIX rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, che è stato presentato oggi nel corso dell’evento “Cara acqua, una risorsa da risparmiare e tutelare”. Il rapporto ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2023.

Dispersione idrica

In base agli ultimi dati Istat (anno 2020), la dispersione idrica nei capoluoghi di provincia è pari in media al 36,2% e raggiunge il 42,2% come territorio complessivo italiano. In alcune aree del Paese (soprattutto Sud e Isole) si disperde più della metà dei volumi d'acqua immessi in rete. Se si analizza ulteriormente lo spaccato di alcune realtà, in Sicilia ad esempio, si passa dal 67,6% di Siracusa al 32,2% di Enna.

Bonus sociale idrico

Una famiglia di tre persone, con soglia Isee fino a 9.530 euro e che ha accesso al bonus sociale idrico, secondo le rilevazioni di Cittadinanzattiva risparmia annualmente circa 104 euro, ossia il 22% o 27% in meno a seconda che abbia un consumo annuo di 182 metri cubi o di 150 metri cubi. In particolare, in Sicilia, il valore del bonus varia dai 141 euro di Enna ai 74 euro di Catania. Ad Agrigento è di 101 euro.

