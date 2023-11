Non ha demolito abusi in via Zunica: scatta multa da oltre 20mila euro

Ha realizzato abusi edilizi per oltre 250 metri quadri in contrada Zunica, a Villaseta, in una porzione di terreno destinata a verde e con vincolo sismico: il proprietario non demolisce e scatta maxi sanzione.

I fatti risalgono al giugno del 2022, quando gli agenti della polizia municipale intervennero per accertare il possesso dei requisiti da parte del titolare degli interventi, riscontrando appunto che tutto era stato realizzato in modo abusivo.

In particolare furono costruiti un manufatto in muratura di 136 metri quadri adibito a deposito, e altri 126metri quadri adibiti ad abitazione con tanto di terrazzo, tettoia e muretti decorativi.

Sei mesi dopo i vigili urbani tornano sui posti e accertano che la situazione era rimasta invariata, e che nulla era stato demolito. A Palazzo dei Giganti quindi non resta che agire con una sanzione da 24mila euro, che dovrà essere pagata entro 30 giorni.