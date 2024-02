Si gira “L’abbaglio”, il nuovo film di Roberto Andò: cercasi comparse

Il nuovo film di Roberto Andò, intitolato “L’abbaglio” (ma è un titolo ancora provvisorio), interesserà anche la provincia di Agrigento con un casting che servirà a reclutare comparse. Il regista ha tra l’altro diretto “La stranezza” con Ficarra e Picone e con Toni Servillo che interpretava Luigi Pirandello.

Di questo nuovo film si sa ancora poco se non che sarà ambientato ai tempi della spedizione del Mille (seconda metà dell’Ottocento). E tra gli attori principali ci sarà ancora una volta Toni Servillo.

Il casting è organizzato da Bibi Film e Tramp Ltd e la fase preliminare si svolgerà on line. Si cercano esclusivamente uomini dai 18 agli 80 anni residenti in provincia di Agrigento con specifici requisiti: taglia pantalone e giacca dalla 44 alla 54, no capelli rasati, doppi tagli e niente capelli o barbe colorate. Sono ben accetti capelli lunghi o di media lunghezza. Niente sopracciglia depilati e tatuaggi evidenti (viso, collo, mani). Sono ben accette barbe e basette lunghe. Il casting è riservato solo a coloro i quali non si sono già presentati al casting effettuato a Palazzo Adriano.

Gli interessati devono inviare dati personali e fotografia intera e in primo piano (rigorosamente su sfondo neutro senza occhiali o accessori vari) a castingfilmabbaglio@gmail.com. Vanno indicati nome e cognome, taglia pantalone e taglia giacca, altezza, numero di scarpe, città di residenza e numero di telefono. Le riprese si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e giugno in Sicilia.