Punta Bianca, l’inconfondibile scogliera di marna domina nella home page dello shop virtuale di Belen, Cecilia e Jeremias

Nella pagina principale dell’e-commerce, dove adesso è possibile acquistare on line i capi della linea “Hinnominate” - creata da Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez - c’è la scogliera di Punta Bianca. Sulla marna, in piedi, i tre fratelli posano insieme sfoggiando un look sportivo che è l’anima del brand: le tute diventano un must del guardaroba, espressione di uno “street look” che sa di Mediterraneo.

E intanto, quando finalmente l’immagine di Punta Bianca è indissolubilmente legata alla moda dei Rodriguez con il loro sito web ufficiale, l’iter burocratico per l’istituzione della riserva naturale va avanti e si prevede il completamento entro la prossima primavera.

Nei giorni scorsi c’è stato il pronunciamento del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), presieduto dall'assessore regionale al Territorio e all’ambiente Salvatore Toto Cordaro, che ha approvato la proposta di perimetrazione presentata dal dipartimento regionale all’ambiente per l'istituzione della riserva di Punta Bianca e scoglio Patella.

Con il parere favorevole del Consiglio si è finalmente creata una linea di demarcazione tra il “prima” e il “dopo”. Come dire che, ormai, i passi fondamentali sono stati fatti e a mancare sarebbero solo delle pure formalità.

Ma Claudio Lombardo di Mareamico, che da anni si batte per l’istituzione della riserva e del trasferimento delle esercitazioni militari in un sito più idoneo, frena gli entusiasmi: “Bisogna prima individuare un luogo che vada bene all’esercito per effettuare le loro attività - ha detto - altrimenti si rischia di perdere ancora tempo. I risultati finora ottenuti, soprattutto grazie agli appelli social di Belen, sono stati straordinari, questo è innegabile. Ma ora, prima di pensare al raggiungimento dell’obiettivo finale e di fare previsioni, bisogna lavorare concretamente per consentire ai militari un trasferimento indolore. E su questo aspetto si è ancora fatto poco”.