Campobello di Licata, ecco il primo “Arco trionfale”: rievocazione dell’accoglienza dei viceré nel Regno di Sicilia

A Campobello di Licata è stato realizzato il primo “Arco trionfale. Realizzata su progetto del professore Salvatore Navarra di San Biagio Platani, docente di scultura al liceo artistico della sede Rita Levi Montalcini di Campobello di Licata, in collaborazione con i fedeli dell'Unità pastorale Sacra Famiglia di Campobello guidata da don Antonio Lalicata, l'opera riprende l'allestimento tipico degli archi di trionfo siciliani: istallazioni effimere ereditate dalle parate spagnole di fine Seicento, realizzate per accogliere i viceré in arrivo nel Regno di Sicilia e legati da un filo conduttore all'impero romano con la costruzione degli archi di trionfo come l'arco di Costantino. Quest’ultimo veniva attraversato dall'imperatore che ritornava vittorioso dalla battaglia.

Questo arco trionfale di San Giuseppe - ha spiegato il professore Navarra - mette in risalto la paternità del glorioso Patriarca che è passato sotto l'arco di trionfo per la processione cittadina. E’ un mio omaggio alla comunità ecclesiale di Campobello di Licata a cui faccio dono della mia passione, del mio amore verso le tradizioni e le radici ereditate dal mio paese di origine, San Biagio Platani, il paese degli ‘Archi di Pasqua’. Ho realizzato quest'arco in onore di San Giuseppe per una grazia ricevuta. Il mio auspicio è gettare le basi per una nuova tradizione per il futuro”.