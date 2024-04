Premio “Nino Martoglio”, in giuria entra l'esperto di cinema Ivan Scinardo

Il Premio "Nino Martoglio" si arricchisce della competenza e dell'esperienza di Ivan Scinardo, figura di rilievo nel panorama giornalistico e cinematografico italiano. Lo ha fatto sapere il patron del premio, il grottese Aristotele Cuffaro.

“La sua formazione accademica in scienze e tecniche psicologiche e la sua lunga carriera come direttore della sede siciliana del Centro sperimentale di cinematografia - spiega Cuffaro - lo rendono un membro prezioso per la giuria. La sua visione sarà sicuramente un valore aggiunto nella valutazione delle personalità da premiare con il ‘Martoglio’. Insieme a lui ci sono Eliana Lo Castro Napoli e Maria Lombardo, entrambe giornaliste con una solida esperienza nel campo della critica cinematografica, che completano una giuria capace di portare un'analisi approfondita e variegata delle opere presentate. Questo trio di professionisti rappresenta un equilibrio tra competenze accademiche, esperienza sul campo e una profonda conoscenza del cinema, elementi essenziali per un giudizio equo e informato”.

Il Premio “Nino Martoglio” di Grotte è un riconoscimento culturale che celebra e promuove le eccellenze siciliane nel settore della cultura. Ideato e diretto appunto da Aristotele Cuffaro, lo scorso anno è stata celebrata la 20esima edizione. Si compone di diverse categorie tra cui i premi speciali intitolati a Gregorio Napoli, Francesco Pillitteri ed un terzo premio speciale per i meriti artistico-musicali.