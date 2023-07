La Cgil e il ricordo di Piero Mangione: prima edizione del premio nazionale “Impegno sindacale”

Venerdi 28 luglio alle 10, presso la sala Pio La Torre della Cgil di Agrigento, è in programma la cerimonia di consegna del premio nazionale “Impegno Sindacale” in memoria di Piero Mangione, generoso ed instancabile sindacalista, per anni dirigente di primo piano del sindacato. Istituito dal Dipartimento della attività culturali del Sagi (il sindacato autonomo dei giornalisti) e sostenuto dalla Cgil, il premio nazionale sarà assegnato ad un giovane sindacalista siciliano che si è particolarmente distinto nel suo impegno in favore del mondo del lavoro. In occasione della manifestazione sarà intitolata a Mangione anche la struttura che ospita i servizi della Cgil (patronato Inca e il Caaf) in via Mattero Cimarra 19.

All’evento saranno presenti il segretario provinciale Alfonso Buscemi e quello regionale Alfio Mannino per la Cgil ed il segretario nazionale Nino Randisi per il Sagi. I lavori saranno coordinati dal segretario regionale del Sagi Enzo Nocera.