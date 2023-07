Il prefetto in visita al comando provinciale della guardia di finanza: focus sulle attività svolte

Gli sono state illustrate le principali attività operative della guardia di finanza, con un focus sulle attività di monitoraggio e controllo dei flussi di finanziamenti derivanti dalle misure di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché le altre attività di vigilanza sulla corretta destinazione dei fondi pubblici, anche di natura comunitaria, erogati a sostegno dell’economia locale. Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ieri, ha visitato il comando provinciale della guardia di finanza. Ad accoglierlo, il comandante provinciale: il colonnello Rocco Lopane.

Al termine dell’incontro, il prefetto di Agrigento si è intrattenuto con una rappresentanza del personale della guardia di finanza per ringraziarli personalmente per l’impegno quotidiano profuso nelle attività a sostegno della comunità locale, esprimendo il proprio plauso sia per i risultati raggiunti, ma anche per la disponibilità e lo spirito di collaborazione interistituzionale costantemente offerta ogni qualvolta le esigenze di sicurezza e ordine pubblico lo hanno richiesto.