“Plastic free” arriva a Naro: giornata green per ripulire la diga San Giovanni

Una nuova chiamata generale per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dell’ambiente e vogliono spendersi per migliorare le condizioni del proprio territorio. Ed è proprio un luogo molto caratteristico quello che è stato scelto dall’associazione di volontariato “Plastic free” per svolgere una nuova giornata dedicata alla raccolta di plastica abbandonata. Sabato 20 aprile ci si ritroverà alla diga San Giovanni di Naro.

Dalle 16,30 alle 18,30 si svolgerà un “clean up” al quale chiunque potrà partecipare, senza limite di età: basterà semplicemente portare un paio di guanti o una pinza telescopica. “Sarà un pomeriggio all’insegna del divertimento - spiega la referente di Plastic free Naro, Lorena Abbate - e soprattutto un’occasione per conoscere persone con gli stessi ideali, ovvero il rispetto e l’amore verso la natura che ci circonda. ‘Plastic free Onlus’, per chi non la conoscesse, è un’associazione di volontariato nata a metà del 2019 con lo scopo di sensibilizzare sempre più persone sulla pericolosità dell’inquinamento della plastica. Noi, quest’anno, in merito alla data nazionale del 20 aprile, realizzeremo il terzo evento a Naro. L’obiettivo è quello di superare il record ‘Plastic Free Naro’ con 800 chili di plastica rimossa in sole 2 ore e con più di 90 iscritti”.