Il pizzaiolo che insegna a fare impasti e farciture gourmet in Medio oriente: Pasqualino Barbasso vola in Kuwait

Per il pizzaiolo di Cammarata Pasqualino Barbasso un’altra esperienza all’estero: questa volta è andato in Kuwait per insegnare l’arte della pizza ad una brigata di chef del luogo in un prestigioso hote. Alla fine del percorso formativo lo staff dell’alberto in Kuwait è stato in grado di sfornare pizze da fare invidia alla più blasonata pizzeria italiana

Lui, gestore della “Locanda del falco”, ha voluto accettare una sfida che sembrava molto ardua, ma alla fine è riuscito a trasmettere tutti i segreti di una preparazione a regola d’arte tra impasti e farciture gourmet.

Recentemente era stato ad Hong Kong per fare la stessa cosa. Poi è stato in giuria nella versione spagnola di “Master chef”.