Da Cammarata a Hong Kong per insegnare l’arte della pizza: Pasqualino Barbasso addestrerà lo staff di un hotel di lusso

Lui si chiama Pasqualino Barbasso e di mestiere fa il pizzaiolo. Dopo averne preparate a migliaia nella sua “Locanda del Falco” a Cammarata, adesso si sta preparando per affrontare un lungo viaggio che lo porterà in medio Oriente, a Hong Kong, per insegnare l’arte della pizza ad allo staff di un hotel di lusso nella grande metropoli cinese.

La pizza, icona indiscussa del cibo Made in Italy, viene ormai imitata in tutto il mondo ma ad Hong Kong non hanno voluto correre il rischio di fare un’imitazione fatta male: per questo hanno pensato di rivolgersi ad un maestro che batte bandiera tricolore.

Pasqualino Barbasso sarà in Cina dal 20 al 27 marzo per sottoporre gli chef con gli occhi a mandorla ad una vera propria “full immersion”.