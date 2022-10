Ecco il locale dove si fuma narghilè: è il primo nella città dei templi ed è stato inaugurato a San Leone

Si chiama “Space Club Exclusive” ed è nato in via Nettuno a San Leone, di fronte alla villetta Sandro Pertini e proprio accanto alla storica gelateria “Ragno d’oro”. Un locale che si diversifica da tutti gli altri per una ben precisa peculiarità: ci si siede al tavolo e si fuma il narghilè che è uno strumento molto particolare e decisamente caratteristico da vedere.

Il narghilè ha una connotazione che sa molto di Oriente: è composto da un contenitore d'acqua, nella maggior parte dei casi arricchita con aromi ed essenze, al cui interno è fatta passare una spirale che consente al fumo di raffreddarsi prima di giungere alla bocca del fumatore attraverso un tubicino.

Insomma un nuovo modo di fumare e di scoprire fragranze piacevoli e soprattutto naturali che affonda le sue radici molto lontano: la tradizione lo colloca addirittura in Egitto, quando in origine era composto da una noce di cocco e da canne di bambù.

In alcune parti del mondo, specie in Turchia o in alcune zone vicino la Russia, lo chiamano anche “Sciascia” in riferimento al contenitore principale.

“Space Club Exclusive” è l’ultimo investimento della famiglia Priolo - che ha già realizzato “La perla” sul lungomare Falcone e Borsellino - e testimonia ancora una volta il coraggio di investire sul territorio nonostante la crisi dovuta all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime.