Màkari chiude e vince la fascia di leadership share per Rai1

L'ultimo episodio di Màkari 3, dai libri del racalmutese Gaetano Savatteri, con Claudio Gioè, ha vinto il prime time 4.386.000 telespettatori, per uno share del 24,11%. Di fatto, Màkari ha garantito alla rete ammiraglia leadership di fascia.

Su Canale 5, Lo show dei record (condotto da Gerry Scotti) ha ottenuto 1.998.000 telespettatori e il 13,10% di share. Che Tempo che fa, condotto da Fabio Fazio ancora terzo programma della serata, con 2milioni di spettatori (1.997.000) e il 9,7% di share sul NOVE.

Màkari, fin dal suo esordio, non è stato ritenuto un successo soltanto per il giornalista Gaetano Savatteri, per i suoi attori e il regista, ma anche perché - secondo quanto detto dall’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata - sono stati riaccesi i fari sulle splendide location della costa occidentale della Sicilia. "Il fascino che riescono a esercitare diventa immancabilmente un richiamo per migliaia di visitatori. Per questo, la Regione Siciliana continua a investire, con grandi risultati, nel settore delle produzioni audiovisive, coniugando la ricaduta economica e occupazionale sul territorio con la promozione delle destinazioni turistiche dell'isola", aveva detto Amata.