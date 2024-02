Presentata la nuova serie di Makari, la fiction ispirata ai romanzi di Savatteri torna su Rai1

Torna sugli schermi di Rai1, a partire da domenica 18 febbraio, la terza serie della fiction "Makari", liberamente ispirata dai romanzi del giornalista di Racalmuto, Gaetano Savatteri, che ha proiettato Agrigento, dove sono state girate alcune scene, alla ribalta televisiva nazionale.

Stamattina nella sede Rai di viale Mazzini, a Roma, è stata presentata la nuova stagione prodotta dalla Palomar per Rai Fiction, con il contributo della Regione Siciliana attraverso la Film commission dell’assessorato del Turismo, sport e spettacolo. Erano presenti la dirigente generale del dipartimento regionale dello Spettacolo, Maria Concetta Antinoro, e il responsabile della Sicilia film commission, Nicola Tarantino.

"Fa parte del programma del mio governo - dice il presidente della Regione, Renato Schifani - supportare le grandi produzioni di qualità che si trasformano in volano di crescita del turismo, invogliando i viaggiatori a visitare i luoghi affascinanti visti sul piccolo o sul grande schermo. La Sicilia si conferma set ideale per storie in grado di affascinare il grande pubblico di cinema e tv. Cultura e ambiente sono elementi di un prodotto di eccellenza che, attraverso il racconto di grandi autori trasposto nelle immagini di film e serie tv, promuovono nel mondo l'immagine dell'Isola".

"Siamo molto lieti - commenta l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata - di avere contribuito alla produzione di "Makari 3", nella considerazione che, grazie al successo delle precedenti stagioni con picchi di oltre 5 milioni di telespettatori per episodio, con uno share medio intorno al 25%, lo splendore delle location della costa occidentale della Sicilia ha illuminato le case di tutta Italia. I gioielli naturali della Sicilia sono parte integrante della narrazione ed elemento che contribuisce al successo delle produzioni televisive di qualità ambientate nella nostra terra. Il fascino che riescono a esercitare diventa immancabilmente un richiamo per migliaia di visitatori. Per questo, la Regione Siciliana continua a investire, con grandi risultati, nel settore delle produzioni audiovisive, coniugando la ricaduta economica e occupazionale sul territorio con la promozione delle destinazioni turistiche dell'Isola".