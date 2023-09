Politica migratoria, avvocati, centri d'accoglienza e agenzia per i rifugiati: "faccia a faccia" a Lampedusa

Politica migratoria, ruolo degli avvocati, centri d'accoglienza, agenzia per i rifugiati. Sono questi i temi che si stanno trattando, nella sede dell'area Marina protetta di Lampedusa, nella conferenza organizzata dal Consiglio nazionale forense.

I lavori sono stati aperti dal presidente dell'ordine degli avvocati di Agrigento Vincenza Gaziano, dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino, dal questore Emanuele Ricifari, dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal presidente del consiglio nazionale forense Francesco Greco. Di politica migratoria stanno parlando il comandante del Roan Guardia di finanza, colonnello Alessandro Bucci; il capitano di fregata Gianluca D'Agostino, capo sezione operazioni del comando generale della Capitaneria di porto e il commissario Dario Infurna che è a capo dell'ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento. Sul ruolo degli avvocati nei casi di immigrazione relazioneranno i legali agrigentini Roberto Majorini e Leonardo Marino; il vicesegretario generale della Croce rossa italiana.Ignazio Schintu si soffermerà invece su un servizio d'accoglienza responsabile, mentre sull'agenzia per i rifugiati si soffermeranno Thaila Poli, coordinatore per la Sicilia di Unchr e Maurizio Molina, funzionario della protezione in Unchr.