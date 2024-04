Tirocini in ospedale e laboratori al polo universitario: l'Ordine degli infermieri incontra i coordinatori

L’Ordine delle professioni infermieristiche incontra i coordinatori delle unità operative presenti al San Giovanni di Dio: l'oggetto della discussione ha riguardato il tirocinio in ospedale e i laboratori che si svolgeranno al Polo universitario di Agrigento.

"Un incontro che punta alla formazione dei futuri studenti in Infermieristica – spiega Salvatore Occhipinti, presidente di Opi Agrigento – che punta a migliorare la formazione e garantire, in futuro, uno standard assistenziale adeguato. Insieme con Salvatore Pantalena, segretario dell’Ordine e responsabile del laboratorio universitario, e con Antonino Venezia, consigliere dell’Ordine e responsabile delle attività professionalizzanti di Agrigento, abbiamo affrontato diversi temi sulle modalità di gestione dei tirocini nelle varie unità operative presenti in ospedale e sulle prove di laboratorio che gli studenti eseguiranno nella sede universitaria durante le quali saranno valutati dai tutor clinici".

Occhipinti conclude: "Così facciamo in modo che gli studenti acquisiscano le conoscenze utili al loro inserimento nel mondo del lavoro".