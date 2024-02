Sistema sanitario e diritti irrinunciabili, il Cartello sociale chiede incontro al neo commissario Asp

Un incontro-confronto è stato chiesto, dal Cartello sociale, al nuovo commissario Asp di Agrigento. Un faccia a faccia che vuol essere utile a "richiamare l’attenzione su alcune problematiche fondamentali". Con lo "spirito costruttivo, speriamo di potere contribuire a individuare le opportune risposte alle aspettative della gente e soprattutto dalle fasce più fragili della popolazione, che vedono nel sistema sanitario pubblico il riconoscimento di un diritto irrinunciabile" - hanno spiegato, per il Cartello sociale, don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Emanuele Gallo e Gero Acquisto.

"Riteniamo di avere titolo di rappresentare le istanze di tante cittadine e cittadini come ha dimostrato la manifestazione da noi promossa lo scorso anno che ha visto scendere in piazza oltre 3.000 persone", hanno aggiunto in quella che è una vera e propria lettera di presentazione.