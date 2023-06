La cabina Enel diventa una grande tela: al centro il pistacchio dop

Una cabina Enel usata come una grande "tela" su cui fare arte. A Raffadali è stata inaugurata l'opera di riqualificazione urbana realizzata dall'artista Roberto Collodoro in via Porta Palermo. L'intervento rientra tra le attività di collaborazione tra il Consorzio del pistacchio di Raffadali Dop, il Comune di Raffadali ed Enel distribuzione: il progetto si chiama "Street art".

Il filo conduttore dell'opera artistica è stato ovviamente il pistacchio, prodotto che grazie al riconoscimento della dop ottenuto nel 2021 rappresenta per il territorio un elemento di sviluppo. L'artista ha intitolato l'opera "Passato, Presente, Per sempre".

All'inaugurazione erano presenti tra gli altri Paolo Sipala, responsabile unità territoriale di Agrigento di E-Distribuzione, il sindaco del Comune di Raffadali Silvio Cuffaro, il presidente ed il direttore del Consorzio del Pistacchio di Raffadali Dop Calogero Frenda e Salvatore Gazziano.