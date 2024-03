Cade dal primo piano di una comunità per pazienti psichiatrici e finisce in elisoccorso all'ospedale di Caltanissetta

Un uomo, in cura psichiatrica in una comunità di Raffadali, è caduto dal primo piano dello stabile ed è rimasto gravemente ferito. In paese è atterrato un elisoccorso del 118 che ha caricato il ferito e lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il paziente della comunità, stando a quanto è stato accertato, cadendo ha riportato una grave ferita, lacero contusa, alla testa. In questi minuti, il ferito viene sottoposto a tutti i controlli sanitari di rito dai medici del nosocomio Nisseno.

Sul posto, nella comunità dove si è verificato l'incidente, sono anche accorsi, naturalmente, i carabinieri che si stanno occupando della ricostruzione di quanto è accaduto. E' certo, tanto è al momento emerso, che la persona, in cura psichiatrica e ospite della comunità di Raffadali, stava cercando di scendere dal primo piano della struttura ed è caduto.