Riscossione anticipata della pensione, ecco il calendario di Poste Italiane

Riscossione anticipate della pensione di marzo. Il sindaco Giuseppe Galanti fa sapere che, Poste Italiane, ha reso noto il calendario relativo alla riscossione dei soldi.

L’erogazione anticipata dei ratei pensionistici inizierà a partire dal 23 febbraio fino al primo marzo 2021 presso gli uffici postali “Licata Centro” di piazza Linares, “Licata 1” di via Colombo e “Licata 3” di via Gela, rispettando la turnazione alfabetica per cognome prevista dal seguente calendario:

dalla A alla B: martedì 23 febbraio

dalla C alla D: mercoledì 24 febbraio

dalla E alla K: giovedì 25 febbraio

dalla L alla O: venerdì 26 febbraio

dalla P alla R: sabato mattina 27 febbraio