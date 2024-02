Niente energia elettrica in alcune zone della città, chiude anche lo sportello di Aica

Non ci sarà corrente elettrica, martedì 27 febbraio, in alcune zone della città tra cui via Giarretta dove ha sede lo sportello di Aica che, pertanto, rimarrà chiuso.

In particolare Enel interromperà la fornitura di energia dalle 8,30 alle 16,20. Gli utenti potranno rivolgersi agli operatori di Aica lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30.