Stabile Asp di via Santa Maria, via ai lavori di adeguamento sismico della struttura

Oltre un milione e mezzo di euro saranno investite dall'Asp di Agrigento per un adeguamento antisismico e strutturale dello stabile che ospita i servizi territoriali dell'azienda in via Santa Maria a Licata.

I lavori sono stati aggiudicati e potranno iniziare subito dopo la verifica positiva dei requisiti previsti dalla legge.

Previsti interventi di rimozione e demolizione, opere di consolidamento strutturale, opere edili e di rifinitura, ripristini impianti esistenti. L’esecuzione dei lavori avrà una durata prevista di dodici mesi.