Finanziamenti per il costone di via Marconi, investimento di oltre 3milioni di euro

Tutto pronto per il consolidamento del costone che sovrasta la via Marconi. La vicenda aveva suscitato ansie e preoccupazione alla comunità licatese. "In dieci mesi - dice Musumeci - abbiamo rispettato uno degli impegni assunti con gli amministratori di Licata che nel maggio scorso avevamo ricevuto a palazzo Orleans: possono partire i lavori di consolidamento del costone che sovrasta la via Marconi. Scriviamo oggi la parola fine su una vicenda che tanta apprensione ha suscitato nel tempo nella cittadinanza del Comune dell'Agrigentino"

Nello Musumeci annuncia l'affidamento dell'incarico, da parte dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico da lui stesso guidato, all'impresa Fresta di Santa Venerina, le cui maestranze si apprestano dunque a mettere in sicurezza l'intero versante che coinvolge a monte anche la ex via Garibaldi, che oggi prende il nome di via Nestore Alotto. "La struttura - fanno sapere dalla Regione - commissariale diretta da Maurizio Croce ha aggiudicato l'appalto per un importo di tre milioni di euro. Si tratta di un pendio che si affaccia sul porto e la cui instabilità coinvolge una serie di edifici privati abitati da diverse centinaia di persone".



La via Marconi è una delle strade principali di Licata, collega la Marina alla piazza Progresso e da anni è diventata un percorso pericoloso seppur obbligato, considerato lo stato poco rassicurante delle pareti rocciose che la sormontano. "Una fitta serie di fessurazioni - contiunua la Regione - le rende infatti altamente instabili e i crolli che si sono registrati in passato costituivano il segnale che il tempo a disposizione era ormai davvero esiguo. Un allarme che il presidente della Regione ha prontamente raccolto".

L'incarico è di oltre 3milioni di euro e coinvolgerà l'intero versante. "Anche a Licata - dice Savarino -partono i cantieri per la messa in sicurezza del territorio, fortemente voluti dal presidente Musumeci. Affidato l'incarico da oltre 3 milioni di euro, per la messa in sicurezza dell'intero versante che coinvolge la via di collegamento tra la Marina e piazza Progresso, il centro della città. La Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha oggi aggiudicato l'appalto che metterà in sicurezza una delle arterie viarie principali della città di Licata, via Marconi, nonché tutto l'abitato che insiste sul pendio. Continua l’attenzione del nostro Presidente Musumeci sul nostro territorio, con costanza e determinazione si colmano le lacune degli anni passati che per troppo tempo hanno relegato la bellissima provincia di Agrigento agli ultimi posti delle classifiche nazionali. Ringrazio il presidente Musumeci per la sua disponibilità e l’ufficio del dissesto idrogeologico guidato da Maurizio Croce, oltre a dare soluzioni definitive a problemi atavici, sono infatti in corso lavori importanti e in momento di crisi come questa, sbloccare così ingenti investimenti sono vere boccate di ossigeno per la mia provincia".