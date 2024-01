Caduta massi sulla strada comunale Sant’Antonio, tratto chiuso da 4 mesi: insorgono i consiglieri della Dc

Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato, i 4 consiglieri comunali della Dc, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Angelo Balsamo chiedendo di sapere “cosa si sta facendo concretamente per risolvere gli enormi disagi per i cittadini” provocati dalla chiusura della strada comunale Sant’Antonino a causa della caduta massi.

“Il 15 Settembre del 2023 – dicono i 4 consiglieri - un masso di grandi dimensioni, staccandosi dal costone roccioso che si trova sotto Castel Sant’Angelo, è precipitato sulla strada comunale Sant’Antonino, importantissima arteria che rappresenta una sorta di “variante” per raggiungere il centro cittadino dalla zona residenziale collinare di Licata e viceversa. In seguito al crollo del masso, per scongiurare pericoli per automobilisti e pedoni, la strada è stata chiusa al transito. Malgrado siano trascorsi 4 mesi da quell’avvenimento, non si ha alcuna notizia sui lavori intrapresi dal Comune per ripristinare il transito.

I residenti della zona lamentano il fatto che, ormai dallo scorso 15 settembre, vivono una sorta di isolamento. Perciò chiediamo quali iniziative siano state intraprese dall’amministrazione comunale per restituire alla collettività una così importante via di comunicazione Il sindaco non intende, qualora non lo abbia già fatto, agire tempestivamente per ripristinare il transito nella zona? Si chiede altresì cosa ha impedito, in 4 mesi, di agire per alleviare i gravissimi disagi dei residenti”.