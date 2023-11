Sbarco in Normandia, il Comune presente a Palermo per le celebrazioni dell’80esimo anniversario

Alla tavola rotonda di Sala Ducrot del Grand Hotel Piazza Borsa di Palermo, dedicata alle celebrazioni dell’80° anniversario dello sbarco in Normandia del 2024, c’era anche il Comune di Licata. Presente l’assessore al turismo Maria Sitibondo in rappresentanza dell’amministrazione guidata dal sindaco Angelo Balsamo.

L'incontro fa parte di una serie di iniziative promosse dalla Regione Normandia e dal suo presidente ed ex ministro della difesa francese, Hervé Morin, in visita ufficiale in Sicilia per la promozione delle celebrazioni in programma nel 2024 - a 80 anni appunto da quello storico avvenimento che diede una svolta alla seconda guerra mondiale - e del millenario di Guglielmo Il Conquistatore in programma nel 2027.

Erano presenti anche i sindaci, i deputati e le massime autorità dei territori e delle città accomunati dagli eventi dello Sbarco alleato in Sicilia.

“La tavola rotonda - ha detto l’assessore Sitibondo - è stato un momento di incontro e di confronto tra i vari soggetti intervenuti. La Sicilia e la Normandia sono due regioni europee unite da una storia comune. Abbiamo accolto con piacere l'invito della delegazione normanna, composta da rappresentanti delle istituzioni, del settore culturale, accademico e turistico. La creazione di nuove sinergie tra vari soggetti è fondamentale per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del nostro territorio”.