Unitas Sciacca, Camilleri nuovo colpo: venerdì la presentazione della squadra

L'Unitas mette a segno un altro brillante colpo di mercato e si aggiudica le prestazioni di Marco Camilleri, centrocampista di 23 anni che ha svolto l'attività giovanile con la Reggina e poi nelle formazioni Primavera di Juventus e Pescara.

Ha, inoltre, indossato le maglie di Castrovillari, Paternò e Rotonda in serie D.

Il calciatore era cercato da diverse società di Eccellenza, ma ha scelto in modo convinto Sciacca, ritenendola la realtà migliore per esprimere le sue qualità tecniche.

Il colpo rappresenta la ciliegina sulla torta di una sessione estiva di mercato che ha già portato in maglia neroverde tanti calciatori con esperienza in serie superiori.

Un gruppo bene assortito, che sta svolgendo una accurata preparazione precampionato e che i tifosi conosceranno da vicino domani sera, in occasione della presentazione ufficiale alla stampa e alla città: l'evento si terrà alle ore 22.00 alla “Chiazza” di via Giuseppe Licata.