Sciacca chiamato alla prova Marineo, Settecasi: "Buon inizio di campionato, invito i tifosi a venire allo stadio"

Il presidente del club neroverde esprime le sue sensazioni in vista della partita: "La squadra si è allenata bene, scenderemo in campo per vincere"

Dopo il pareggio a reti bianche in trasferta contro la Nissa lo Sciacca torna al Gurrera per affrontare l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Il presidente del club neroverde Gioacchino Settecasi ha voluto elogiare la squadra per l'inizio di stagione, ben affrontato nonostante un calendario di certo non facile.

Il numero uno dello Sciacca ha espresso le sue considerazioni in conferenza stampa guardando anche alla sfida di domani: "La squadra si è allenata bene come sempre - ha affermato - e sicuramente farà divertire il pubblico. In queste prime giornate abbiamo affrontato delle squadre molto forti considerate quasi tutte come accreditate alla vittoria, avere cinque punti è certamente un buon inizio per noi come società, per l’ambiente e per la squadra. Significa che la squadra sta lavorando bene e scende in campo per vincere che è quello che vogliamo fare domani davanti al pubblico".

Settecasi ha poi invitato il pubblico saccense a venire al Gurrera adesso che la Sicilia è tornata zona bianca: "Domani finalmente si ritorna in zona bianca -ha concluso - dunque ci sarà un notevole incremento di pubblico, arriviamo a 1250 persone. Invitiamo tutta la cittadinanza a vedere la partita anche perché lo stadio è un posto abbastanza sicuro sia per quanto riguarda le normative Covid che i protocolli di sicurezza generali della partita. Lo stadio è frequentato da persone che vengono qui a gioire assieme a noi per il risultato e lo spettacolo che la squadra offre la domenica: invito il pubblico ad esserci come d’altronde è stato nelle precedenti partite".