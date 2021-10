Eccellenza, doppio colpo di mercato per il Casteltermini

Doppio arrivo in casa Casteltermini. La società granata ha infatti ufficializzato sulla propria pagina Facebook l'arrivo dell'esterno difensivo Giuseppe Valenti e del centrocampista Samuele La Rocca che saranno a disposizione di Mister La Bianca per i prossimi impegno della squadra.

Classe 1998, Valenti è reduce dall'esperienza al Gemini e torna a vestire la maglia del Casteltermini dopo il biennio 2018-2020. Il ds della società granata Messinese ha espresso soddisfazione per il ritorno del giocatore favarese sulla pagina FB della squadra: "Contento dell'arrivo di Giuseppe. Farà bene, ne sono sicuro. Lo conosciamo già abbastanza, servirà molto. Sarà subito a disposizione nella trasferta di domenica contro la Mazarese".

Soddisfazione quella espressa dal ds anche per l'arrivo di La Rocca interno di centrocampo classe 2011 utilizzabile anche in difesa che arriva dall'Akragas: "Un colpo di assoluto spessore e qualità. I giovani sono la nostra forza. Il gruppo sta crescendo. Finalmente c'è armonia. Fiducioso per domenica"