Super colpo in difesa per il Canicattì: ingaggiato Desiderio Garufo

Un'ulteriore conferma delle ambizioni di una squadra che ha voglia di stupire. Il Canicattì, in questo momento in testa alla classifica del campionato di Eccellenza, ha infatti annunciato l'ingaggio del terzino Desiderio Garufo, presentato quest'oggi in conferenza stampa assieme ai vertici della società biancorossa.

Reduce dall'esperienza al Catanzaro, Garufo, 34 anni, ha giocato per tutta la carriera tra Serie B e Serie C ottenendo 281 presenze tra i professionisti. Specialista in promozioni, Garufo è riuscito a salire ben tre volte in cadetteria con indosso le maglie di Novara, Parma e Reggina.

Il terzino originario di Grotte ha espresso la sua soddisfazione per questa nuova avventura: "Sono felice di essere qui a Canicattì - ha affermato - per come sono stato accolto dalla società e dal gruppo squadra. Ho fatto tanti anni di professionismo e adesso ritorno nella categoria dove tutto per me è iniziato, che mi ha dato tanto e che è importante per i giovani. Spero che sia un trampolino di lancio per il Canicattì che merita categorie più importanti. Spero di poter dare una mano alla realizzazione di un grosso obiettivo che la società insegue da tanti anni".

Garufo ha poi sottolineato come la compattezza ambientale sia fondamentale per poter raggiungere gli obiettivi ambiziosi della società biancorossa: "Sicuramente avrò bisogno del sostegno della squadra perché i campionati non si vincono con i singoli ma con la forza del gruppo e di tutta la piazza, che sia società, tifosi, giornalisti. Speriamo di riuscire a regalare grandi soddisfazioni a questa piazza che se le merita".