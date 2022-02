Eccellenza girone A, i risultati e la classifica della ventunesima giornata

Si è da poco conclusa la ventunesima giornata del girone A di Eccellenza, un turno che nel complesso si è rivelato positivo per le squadre agrigentine. In alta classifica continua la marcia del Canicattì che a Ravanusa batte 6-0 il Cus conquistando una vittoria pesante tanto nel punteggio quanto soprattutto per l'impatto in classifica: la Pro Favara ha infatti bloccato sul pari a Piano Stoppa la Don Carlo Misilmeri, consentendo ai racinari di portarsi a sette punti di vantaggio.

In virtù del risultato dei gialloblù l'Akragas torna così al terzo posto solitario: i biancazzurri hanno infatti battuto il Monreale conquistando il secondo successo consecutivo e consolidando così ulteriormente il loro piazzamento play-off. Piazzamento play-off che volendo adesso è anche a portata dello Sciacca che ha vinto contro il Marsala, mettendo cinque punti di distacco dalla zona play-out e avvicinandosi al quarto posto, distante solamente quattro lunghezze. Resta nei guai il Casteltermini, sconfitto ieri dalla Parmonval: per fortuna dei granata nessuna delle inseguitrici ha fatto risultato. Qui sotto la panoramica completa.

Akragas-Monreale 3-0

Canicattì-Cus Palermo 6-0

Don Carlo Misilmeri-Pro Favara 1-1

Enna-Mazara 2-0

Mazarese-Castellammare 2-2

Nissa-Oratorio San Ciro e Giorgio 2-2

Parmonval-Casteltermini 3-1

Unitas Sciacca-Dolce Onorio Marsala 2-0

La classifica

Canicattì 51; Misilmeri 44; Akragas 40, Pro Favara 38; Enna, Mazarese 34; Castellammare, Nissa 31; Sciacca Marineo 30; Parmonval 28; Mazara 25; Casteltermini, Monreale 12, Marsala 11, Cus 8.

Nota: Akragas penalizzato di un punto