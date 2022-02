Canicattì pronto allo sfida contro il Cus, Prezzabile: "Scoglio importante prima della partita contro Misilmeri"

Dopo aver espugnato Castellammare il Canicattì si appresta a tornare in campo nello scontro testa-coda contro il Cus Palermo, ultima compagine del girone A, in programma domani pomeriggio alle 15 al Saraceno di Ravanusa in una gara che si disputerà a porte chiuse. I biancorossi saranno privi dello squalificato Desiderio Garufo, espulso nell'ultima gara.

Candidato a sostituirlo il centrocampista palermitano Alessandro Prezzabile, che nelle ultime uscite si è messo in mostra segnando anche un bel gol nel derby contro Casteltermini. L'interno biancorosso ha espresso le sue considerazioni sui canali ufficiali della società in merito alla gara di domani: "Uno scoglio importante per arrivare a giocare la partita contro Misilmeri -ha affermato -ma intanto si pensa a domani perché dobbiamo fare i tre punti. Non abbiamo mai guardato la classifica degli avversari, giochiamo sempre per vincere e arrivare il nostro obiettivo".

Il calciatore racinaro ha parlato anche dell'assenza dei tifosi domani esprimendo un augurio: "La cosa che ogni giocatore spera -ha spiegato - è di giocare davanti ai propri tifosi nonché anche per le società è importante per avere un’entrata economica. I tifosi sono il dodicesimo uomo, a me fa sempre piacere giocare col pubblico: speriamo che dalla prossima in casa possano essere con noi".

Prezzabile ha infine voluto sottolineare la forza del gruppo squadra, protagonista di un percorso sino ad ora brillante: "Noi lo diciamo sempre -ha concluso - il gruppo è la cosa più importante quando si crea una squadra. C’è affinità tra di noi, ci divertiamo anche fuori dal campo, siamo un grandissimo gruppo e questo si vede quando giochiamo".