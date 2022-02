Pro Favara, Tudisco convoca venti giocatori per il big-match contro Misilmeri: assente lo squalificato Fallea

Dopo il successo in rimonta nei minuti finali contro la Nissa la Pro Favara si prepara ad un altro scontro da vertigini: i gialloblù infatti domani sfideranno la Don Carlo Misilmeri, seconda forza del campionato, in trasferta al Giovanni Aloisio. La squadra favarese, terza a parimerito con l'Akragas dopo il punto di penalizzazione comminato a quest'ultimi, in caso di vittoria accorcerebbe a tre punti proprio sui biancorossi.

In vista della gara, in programma alle 15, mister Tudisco ha convocato venti giocatori. Il tecnico dovrà fare a meno di capitan Fallea, squalificato e di Contino, ancora infortunato. Qui sotto la lista competa:

Portieri: Sendin, D'Andrea

Difensori: Fragapane, Benivegna, Marchica, Marino, Buscarino, Rizzo

Centrocampisti: King, Bossa, Aureliano, Castronovo, Rinoldo, Acsante, Giuffrida

Attaccanti: Garriga, Gambino, Morris, Cammilleri, Bamba