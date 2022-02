Sesta sconfitta consecutiva per il Casteltermini: granata battuti per 3-0 a Mondello dalla Parmonval

Pomeriggio amaro per il Casteltermini che al Lo Monaco di Palermo viene sconfitto per 3-0 dalla Parmonval in quello che nominalmente era uno scontro diretto d'alta classifica tra due squadre che però avevano un distacco consistente, adesso arrivato a sedici punti. Per i granata è la quinta sconfitta consecutiva.

Il Casteltermini ha resistito senza subire gol nel primo tempo prima di cadere nella ripresa. A sbloccare la gara è stato al 57' Gioacchino Serio, che ha replicato la prodezza contro il Monreale con un altro gol di pregevole fattura, battendo D'Angelo con un tiro di controbalzo dai 25 metri. Il fantasista biancazzurro ha poi vestito i panni dell'assist-man servendo in profondità Carioto, bravo nel battere D'Angelo in area. Il centravanti ex primavera del Palermo ha poi servito il bis personale al 79' con una bella battuta di potenza nel cuore dell'area. La squadra di Pino La Bianca, oggi squalificato, resta dunque a quota 12 punti in attesa delle concorrenti.