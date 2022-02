Rivoluzione Casteltermini: sette nuovi acquisti per puntare alla salvezza

Dopo una prima parte di stagione altalenante in cui a fronte anche di buoni risultati ha fatto da padrone una certa instabilità tecnica, il Casteltermini si appresta ad affrontare il rush finale verso la salvezza con uno spirito diverso. La squadra granata, in piena bagarre nella zona play-out del girone A di Eccellenza, in queste settimane ha cambiato pelle: al nuovo corso inaugurato da Mariano Cordaro nel ruolo di allenatore-giocatore al posto del dimissionario Accursio Sclafani si è aggiunto l’arrivo di Domenico Gagliano come responsabile dell’area tecnica.

La dirigenza in questi ultimi tempi si è letteralmente scatenata sul mercato: in granata sono infatti ben sette nuovi giocatori. Il difensore argentino Santiago Brailly (che ha già debuttato domenica scorsa contro Misilmeri), l’esperto esterno d’attacco Corrado Montalbano, reduce dall’esperienza all’Akragas, il fantasista calabrese Ernesto Gentile, i giovani centrocampisti Daniele Meta ed Alessio Germanà, la seconda punta Santi Mancuso (che aveva già giocato al Casteltermini) e il centravanti Giuliano Guadagnoli. La rosa che si giocherà la permanenza nella categoria è stata dunque definita, per quanto non siano da escludere ulteriori arrivi.

Per la squadra granata adesso la testa è tutta allo scontro fuori casa contro il Canicattì capolista, che arriva dopo la buona performance nella gara persa di misura contro un’altra big del torneo, la Don Carlo Misilmeri. L’allenatore-giocatore del Casteltermini Mariano Cordaro ha espresso sui canali ufficiali della società le sue considerazioni su questo derby spiegando come ormai siano tutte delle finali: “Una trasferta ostica come lo saranno tutte le altre -ha affermato -non vedo partite facili in questo campionato. In questa finestra di mercato, oltre a noi che abbiamo fatto un lavoro eccezionale e ringrazio per questo la società per i sacrifici che sta facendo, si sono rinforzate le altre squadre: dai risultati di domenica abbiamo visto che non c’è più il Marsala di inizio stagione e stesso discorso per il Monreale che ha dato filo da torcere al nostro prossimo avversario. Le partite però non si affrontano guardando il nome della squadra ma a quello che vai a fare in campo. Sarà una partita di cartello ma come tutte le altre: con la nostra classifica non ci sono partite che non sono importanti e non vale giocare in casa o meno. Per noi è sempre la stessa storia e sarà così fino alla fine dell’anno”.