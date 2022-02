Casteltermini, mister la Bianca: "Contro la Mazarese siamo stati derubati, meritavamo il pari"

Non è stato un ritorno in panchina propriamente felice quello di mister Pino La Bianca sulla panchina del Casteltermini. Contro la Mazarese (squadra che i granata avevano battuto in trasferta proprio col tecnico bagherese da allenatore) è infatti arrivata una sconfitta sul filo di lana al Lombardo per 1-0 in virtù del contestato gol di Elton.

L'allenatore del Casteltermini nel commentare la gara non si è nascosto dall'esprimere la sua delusione per il risultato, sottolineando anche gli aspetti positivi e negativi nella prestazione della sua squadra: "E' stata una bella partita - ha affermato - sono soddisfatto dei primi 60 minuti fatti dalla mia squadra, poi c'è stato un evidente calo fisico, ma lavoreremo molto su questo. Sul risultato dico che siamo stati derubati, avremmo quantomeno meritato il pareggio, anche perché il loro gol è in sospetta posizione di fuorigioco purtroppo non segnalata. Ho rimproverato a fine partita i miei ragazzi, non per la prestazione e l'impegno messi in campo che sono stati encomiabili, ma per l'egoismo avuto in alcune situazioni di gioco che avrebbero potuto ribaltare le sorti del match. Abbiamo avuto 4 occasioni di gol nitide non sfruttate pienamente. A parziale giustificazione do che la mia squadra è composta da giocatori nuovi che devono ancora conoscersi pienamente, ma posso dire che siamo sulla buona strada. L'imperativo delle prossime settimane sarà lavorare sodo sotto tutti i punti di vista".

Il tecnico ha parlato anche dell'episodio che lo ha portato ad essere espulso contestando la circostanza: "Sono molto contrariato -conclude - sono entrato in campo, a gioco fermo, per rimproverare un mio giocatore e per regolamento al massimo poteva starci un ammonizione. Quindi la ritengo immeritata".