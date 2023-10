Asd Atletico Realmonte, presentata la squadra: tutto pronto per la terza categoria

Si è svolta ieri sera nella sala consiliare del Municipio di Realmonte la presentazione ufficiale della squadra di calcio Asd "Atletico Realmonte", da domenica prossima impegnata nel campionato di terza categoria.

Il sindaco Sabrina Lattuca, dopo aver illustrato le attività in itinere per la definizione della riqualificazione del campo ha consegnato una targa al direttore sportivo Pasquale Dimora, all’allenatore Fabio Speranza e simbolicamente a tutta la squadra.

“L’amministrazione comunale si è attivata per rimettere in sesto la squadra di calcio locale, un progetto che ci ha visti coinvolti a 360 gradi, garantendo il rifacimento dell'impianto sportivo nonché lavorando su un finanziamento importante, al fine di effettuare una riqualificazione completa - afferma il sindaco, Sabrina Lattuca -. Proprio ieri ho conseguito il progetto definitivo, munito dei parere dei vari Enti interessati, al competente assessorato Regionale oltre al lavoro amministrativo, atto a consentire ai ragazzi di giocare a porte chiuse. lo sport è vita, aggregazione , spirito di squadra e senso della legalità. Una sana competizione, ci farà fare la differenza. Auguro un in bocca al lupo alla dirigenza ed ai ragazzi con la speranza di crescere sempre di più e di andare sempre nella direzione della bellezza,della virtù, dei valori , della condivisione e aggregazione, conclude il sindaco Lattuca".