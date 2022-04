Pro Favara contro Monreale per consolidare i play-off, Tudisco: "Vogliamo regalare ai tifosi prestazione e risultato"

Dopo il successo contro la Parmonval la Pro Favara si appresta ad affrontare il Monreale, quartultima forza del campionato tornata a vincere dopo dodici partite nel recupero di mercoledì contro la Nissa. Al match, in programma alle 16 al Bruccoleri, i gialloblù arrivano con l'obiettivo di vincere per mantenere il distacco di quattro punti sulla Mazarese (impegnata domani nel delicatissimo scontro contro l'eEnna) e mettersi in condizione di strappare l'agognato pass per i play-off.

Il tecnico della squadra Francesco Tudisco a proposito della sfida e della classifica si è così espresso: "Raggiungere l'ambizioso traguardo dei play off -ha affermato sui canali ufficiali della società- -passa in gran parte dai nostri risultati. Non mi interessa quello che faranno gli altri o gli incroci di alcuni scontri diretti d'alta classifica. Guardo solo a casa mia e voglio una squadra con fame di risultato e che giochi con lucidità ed ordine dimostrata in tanti campi. Domenica sarà una gara difficile contro una squadra che ha bisogno di punti salvezza. Ma ai tifosi, che vogliamo numerosi allo stadio, vogliamo regalare prestazione e risultato".

In vista della partita di domani il tecnico ha convocato 20 giocatori. Tornano in lista il centrocampista Fabio Bossa e capitan Peppe Fallea dopo aver scontato il turno di squalifica contro la Parmonval. Assenti il lungodegente Contino e Acsante. Qui sotto l'elenco completo.

Portieri: Sendin, D'Andrea

Difensori: Marchica, Fallea, Fragapane, Rizzo, Buscarino, Marino, Benivegna

Centrocampisti: Bossa, King, Aureliano, Barba, Castronovo, Rinoldo, Giuffrida

Attaccanti: Morris, Bamba, Gambino, Cammilleri