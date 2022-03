Pro Favara, mister Tudisco: "Partita maschia contro un'ottima Parmonval, il risultato vale doppio"

Dopo il brutto passo falso contro il Mazara la Pro Favara torna alla vittoria battendo per 2-0 la Parmonval e conquistando punti pesanti per la corsa ai play-off. Il tecnico gialloblù Francesco Tudisco a fine partita è apparso soddisfatto della prova della sua squadra.

In prima battuta l'allenatore della Pro Favara ha espresso le sue considerazioni sul match elogiando i suoi ragazzi: "Una partita dura, maschia e combattuta - ha spiegato - contro un valido avversario. Non era facile venire qua a giocare in questo campo soprattutto contro una Parmonval che ha fatto un girone di ritorno strepitoso, bisogna dare merito e fare i complimenti alla mia squadra che ha strappato un risultato importante qui a Palermo".

Il tecnico acese ha sottolineato l'importanza di questo risultato dopo la sconfitta di Mazara, partita quest'ultima resa emotivamente complicata dalla tragedia costata la vita ad Antonio Restivo: "Questo risultato ha una valenza doppia - ha concluso - mercoledì scorso abbiamo lasciato tre punti perché non eravamo noi e quindi siamo venuti qua con l’intento di fare risultato. Ci siamo riusciti e adesso dobbiamo guardare alle ultime tre partite perché guardiamo a corto raggio: adesso pensiamo a domenica prossima in casa contro il Monreale, poi si vedrà"