Pro Favara a Mondello per inseguire i play-off: Tudisco convoca 17 giocatori per la Parmonval

Dopo la sconfitta contro il Mazara la Pro Favara torna subito in campo per affrontare l'ostica trasferta di Mondello contro la Parmonval, squadra che non ha nulla da chiedere al campionato ma che resta avversario insidioso come si è visto nella sfida di sabato scorso contro il Canicattì. I gialloblù devono assolutamente vincere per raggiungere la zona play-off e mettere pressione alle inseguitrici Mazarese ed Enna, entrambe chiamate a recuperare la sfida contro la capolista Canicattì.

In vista della sfida di domani. in programma alle 15 al Lo Monaco, il tecnico gialloblù Francesco Tudisco ha convocato 17 giocatori: nella lista mancano gli squalificati Bossa e Fallea nonché il lungodegente Contino. Qui sotto l'elenco completo.

Portieri: Sendin, D'Andrea

Difensori: Fragapane, Benivegna, Marchica, Marino, Rizzo, Buscarino

Centrocampisti: King, Aureliano, Castronovo, Rinoldo, Giuffrida

Attaccanti: Bamba, Morris, Gambino, Cammilleri