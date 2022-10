Pro Favara, battuta la Nissa 3-1: esordio in panchina vincente per Catalano

Allo stadio Bruccoleri di Favara esordio in panchina vincente per il nuovo allenatore, Gaetano Catalano, presentato in settimana al posto del dimissionario Tudisco. La squadra gialloblu batte la Nissa per 3-1, al termine di una partita nella quale i padroni di casa hanno espresso un buon calcio.

Dopo 18’ i padroni di casa si portano subito in vantaggio: sblocca il match Graziano, su prezioso assist di De Luca. La Nissa reagisce e costruisce alcune interessanti palle gol. Al 36’ arriva il pareggio degli ospiti, firmato da Ortiz su calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Un minuto prima della fine della prima frazione di gioco Pro Favara ancora in vantaggio, grazie alla rete di De Luca. Si va al riposo sul risultato di 2-1 per i gialloblu.

Nella ripresa la Nissa prova a creare pericoli all'undici di Catalano, senza però sortire l'effetto sperato. A dieci minuti dalla fine la Pro Favara chiude il match: è Dembelè a realizzare il tris. Bravo il calciatore a rimanere freddo davanti al portiere avversario e a batterlo con un piattone destro angolato.

Vittoria importante per la Pro Favara che, nel prossimo turno, farà visita al Casteldaccia: sono 9 adesso i punti in classifica per i gialloblu.