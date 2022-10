Pro Favara, terza vittoria di fila: al Bruccoleri battuto 1-0 Marineo

La Pro Favara non si ferma più: terza vittoria consecutiva per i gialloblu e secondo posto in classifica. La formazione di Catalano, al Bruccoleri di Favara, si impone 1-0 sul Marineo al termine di una partita gradevole ed intensa. A decidere il match è una rete di Graziano, arrivata nei primi sessanta secondi di gioco.

Dopo il gol i padroni di casa hanno continuato a creare occasioni degne di nota, ma la difesa dell'Oratorio S. Ciro e S. Giorgio ha retto bene. La squadra di Angelo Tomasello prova a ricompattarsi e cerca una timida reazione. Si va al riposo sul risultato di 1-0 in favore della Pro Favara.

Nei secondi quarantacinque minuti di gioco il leitmotiv della sfida non cambia: gialloblu che gestiscono il vantaggio e fraseggiano con qualità, Marineo che prova a pungere in ripartenza. Nonostante i cambi arrivati, gli ospiti non riescono a trovare la via del pari. La Pro Favara vince ancora e adesso la classifica sorride alla squadra gialloblu: seconda posizione, a quota 15 in condominio con la Don Carlo Misilmeri, a 4 lunghezze dalla capolista Akragas. E nella prossima giornata ci sarà proprio Akragas-Pro Favara: un incontro che promette spettacolo ed emozioni.