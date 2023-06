Pro Favara, ecco il nuovo portiere: è Lamin Ceesay

La Pro Favara affida la propria porta a Lamin Ceesay, classe 97, proveniente dal Marineo.

Il portiere, che a 17 anni ha lasciato la propria nazione, il Gambia, per trasferirsi in Sicilia, si è dimostrato un vero e proprio talento tra i pali, per riflessi, tecnica e personalità, trascorrendo ottime stagioni a Caccamo, Mazara, Geraci e Marineo.

Nelle ultime stagioni del campionato di Eccellenza è stato tra i migliori portieri in attività in Sicilia.