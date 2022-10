Pro Favara, Catalano ha dato la svolta: i gialloblu domenica sfideranno in trasferta l'Akragas

Tre partite e tre vittorie: la Pro Favara, con l'arrivo in panchina di mister Gaetano Catalano vola. La formazione gialloblu, da quando si è insediato il nuovo allenatore, ha letteralmente svoltato. Manovra ariosa e bel calcio, azioni offensive pericolose, cinismo e concretezza. Ingredienti e fattori che hanno portato la Pro Favara al secondo posto in classifica, a quota 15 con altre formazioni, a meno quattro lunghezze dalla corazzata Akragas. “Non è merito mio, sono i ragazzi a lavorare tutti giorni – aveva dichiarato Catalano nel post gara contro il Marineo – È giusto che raccolgano i frutti del duro lavoro”.

Nonostante la vittoria arrivata domenica contro Marineo, l’allenatore della Pro Favara non è rimasto comunque soddisfatto dal match. In effetti, i gialloblu dopo il vantaggio si sono abbassati troppo, aprendo il fianco alle iniziative degli avversari. “Mi aspettavo una partita più tranquilla – ha dichiarato il tecnico – Pensavo fosse in discesa dopo il gol ma ci siamo abbassati pericolosamente. Un passo indietro, a mio avviso, sul piano del gioco. Non so cosa sia scattato nella testa dei ragazzi, abbiamo lasciato a loro il pallino del gioco. Poi abbiamo cambiato qualcosa e abbiamo ritrovato il nostro ritmo”.

Catalano vuole più “cattiveria” dai suoi: “Alcune ripartenze devono essere condotte con più cattiveria – ha dichiarato l’allenatore – Occorre chiudere i match prima, altrimenti si rischia di non portare a casa bottino pieno”.

Domenica ci sarà proprio il big match tra Akragas e Pro Favara, una partita che ancor di più è attesa da entrambi i lati, complice inevitabilmente la classifica che vede le formazioni al primo e secondo posto. Da oggi la Pro Favara torna in campo, per preparare la sfida contro i biancazzurri. Soddisfatto il Presidente Castronovo, che domenica al termine del match vinto ha elogiato il nuovo allenatore: “Il mister ha dato una scossa ai ragazzi, ci ha portato fortuna – Adesso ci aspetta il derby contro l’Akragas, una partita alla quale teniamo molto”.