Licata, pari senza reti contro il San Luca: al Corrado Alvaro vince l'equilibrio

Il Licata di Pippo Romano torna dal Corrado Alvaro con un punto in tasca: contro il San Luca finisce 0-0, al termine di un match che non ha offerto grandissime emozioni. Un pari che muove la classifica dei gialloblù, saliti adesso a quota 34 punti: un passo che avvicina il Licata all'obiettivo salvezza.

La zona playoff, infatti, appare abbastanza lontana e il rendimento altalenante dell'ultimo periodo non consente di alimentare grandi speranze.

L'equilibrio ha caratterizzato entrambe le frazioni di gioco: nel primo tempo i gialloblù hanno provato a rendersi pericolosi dalle parti di Iannì ma il portiere non ha commesso errori; nella ripresa i padroni di casa hanno cercato di velocizzare la manovra ma la difesa gialloblù non ha corso particolari rischi. Il San Luca ha protestato in due circostanze per presunti rigori ma il direttore di gara è apparso piuttosto sicuro nelle sue decisioni. Al 94' espulso Signorelli nelle file del San Luca.