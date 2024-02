Licata, dopo il turno di riposo forzato domenica si torna in campo

Domenica pomeriggio il Licata torna in campo e lo farà in trasferta, contro il San Luca. La squadra di Pippo Romano intensifica la preparazione in vista dell'impegno fuori casa. I gialloblù hanno bisogno di tornare a fare punti, dopo la sconfitta nel derby contro l'Acireale e il turno di riposo forzato imposto dalle esigenze di calendario.

La sfida non è proprio semplicissima, visto che il San Luca è in piena zona playout e ha bisogno di punti preziosi per la classifica. Dal canto suo, la squadra di Romano proverà ad invertire il trend negativo dell'ultimo mese: la vittoria manca dallo scorso 28 gennaio. In quella circostanza la Sancataldese venne battuta 2-0.