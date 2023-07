Eccellenza, anche Denis Di Mercurio giocherà all'Unitas Sciacca

L'Unitas Sciacca continua a piazzare importanti colpi di mercato inserendosi di diritto tra le squadre di fascia alta del prossimo campionato di Eccellenza. Dopo Iraci, il nuovo arrivato si chiama Denis Di Mercurio. Difensore, classe '93, ex Canicattì, ha raggiunto l'accordo con la società neroverde e sarà agli ordini del tecnico Lillo Bonfatto, con il quale due anni fa ha conquistato la promozione in serie D. Di Mercurio è cresciuto nella Primavera del Palermo, poi ha fatto esperienze in C e D e negli ultimi anni è stato punto di forza di Mazara e Canicattì.